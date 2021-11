Tradicional romaria do Senhor do Bonfim é retomada em Icó

A romaria do Senhor do Bonfim ocorre há 20 anos no município de Icó. A peregrinação é um preparativo para a tradicional festa do Senhor do Bonfim, que ocorre no final do mês de novembro. O evento havia sido suspenso por causa da pandemia de Covid-19 e teve sua retomada nessa segunda-feira, 15.

Marcada pela participação dos fiéis, a celebração foi um sinal de esperança conforme o frei Cassiano Rodrigues, reitor do Santuário do Senhor do Bonfim.

Há quase dois anos as igrejas de Icó estavam fechadas, a retomada foi também uma homenagem às vítimas da Covid-19, explicou o frei Cassiano em entrevista ao jornalista Farias Júnior da rádio CBN Cariri. “O povo de Icó é muito religioso. Eles têm essa característica e sempre correspondem aos convites do padre”, afirma.

Para retomar as atividades, foram tomadas as medidas sanitárias para conter a disseminação do novo coronavírus. “Todos que participaram desta romaria estavam usando máscara e álcool em gel, além disso evitaram aglomeração, mantendo o distanciamento. Todos estavam correspondendo e obedecendo. Conscientizei ainda sobre a importância da vacina e as pessoas estão procurando tomar suas doses até mesmo para poder participar das celebrações religiosas no município”, relata.



