Nasce José, 3º filho de Camilo Santana; parto ocorreu no Crato

Primeira-dama Onélia Santana aguardava o nascimento do filho na cidade natal do governador; o casal já tem dois filhos, Pedro, de 11 anos, e Luísa, de 9

José, o terceiro filho do governador Camilo Santana e da primeira-dama Onélia Santana, nasceu na manhã desta quinta-feira, 18, às 6h56, no Crato. O parto cesariana foi realizado no Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, da rede São Camilo. José nasceu com 49,5 cm centímetros e 3.485 kg.

“José chegou, graças a Deus. Nascimento foi aqui no Crato, terra onde nasci. Uma emoção indescritível neste momento. E muita gratidão a Deus pelas bençãos derramadas sobre nós. ”, disse o governador, em post nas redes sociais. Ele acompanhou o parto do terceiro filho do casal.

De acordo com a previsão dada por médicos que acompanham Onélia, o bebê viria ao mundo até o dia 20 de novembro. O anúncio da gravidez foi feito em maio deste ano, quando Onélia estava com pouco mais de 2 meses de gestação.

