Funceme prevê chuvas passageiras e de fraca intensidade até sábado, 20

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê a tendência de ocorrência de chuvas passageiras e de fraca intensidade na faixa litorânea de Fortaleza e em parte do sul do Ceará até sábado, 20. A previsão se dá devido à formação de áreas de instabilidade sobre o oceano próximo à costa e no interior do Estado.

A previsão para esta quinta-feira, 18, é de predomínio de céu com poucas nuvens no Ceará, com baixa possibilidade de chuva no litoral do Pecém. Para sexta-feira, 19, a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todo o Estado, com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea, no sertão central dos Inhamuns e no Cariri.

Para sábado, 20, há a mesma tendência de poucas nuvens, com a previsão de baixa possibilidade de chuva também na faixa litorânea e na região do Cariri. De acordo com a gerente e meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, a baixa probabilidade de chuva significa que há entre 10% a 40% de chance de chuva nas regiões indicadas.

Ainda, nesta quinta-feira, 18, houve precipitação em sete municípios. “Analisando a série histórica de dados, vemos que tivemos essa primeira metade do mês dentre os mais chuvosos de novembro, com registro de chuvas de mais de 10 milímetros em alguns dias e em algumas localidades, principalmente no sul do Estado”, explica Meiry.

De acordo com a meteorologista, a normal climatológica do mês é de apenas 5,8 milímetros, e os dados indicam que, considerando o Estado como um todo, o volume, até agora este mês de novembro, é de 19,5 milímetros.



