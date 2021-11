Operação de combate à violência contra idoso gera 113 inquéritos no Ceará

Operação Vetus II, deflagrada em todo o o País, averiguou 556 denúncias. Um homem foi preso no Montese suspeito de estuprar a própria mãe, de 85 anos

A operação Vetus II resultou na instauração de 113 inquéritos para apurar casos de violência contra idosos no Ceará, além da prisão preventiva de um homem de 58 anos, no bairro Montese, suspeito de estuprar a própria mãe, uma idosa de 85 anos. Foram averiguadas pela Polícia Civil do Estado 556 denúncias feitas ao Disque 100 e outros canais. Os casos se distribuíram por 19 municípios. Além disso, os 40 profissionais de segurança pública empregados na operação atenderam 396 idosos vítimas de violência, realizaram 2.697 visitas e foram lavrados dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

A operação, que é realizada desde o dia 15 de outubro último, teve o balanço divulgado pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 18. Em entrevista coletiva, a titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (DIPIPD), a delegada Rena Gomes, afirmou que foram apurados casos de violência física, exploração econômica, violência psicológica, violência medicamentosa, entre outros.



Segundo ela, além das investigações policiais, a operação acionou a rede de proteção dos órgãos públicos para tirar as vítimas identificadas da situação de violência. Também foram solicitados mandados de busca e apreensão em Instituições de Longa Permanência para Idosos a fim de averiguar a veracidade de denúncias nesses locais. Essas investigações seguem em andamento e não foram tiveram detalhes divulgados.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem preso no bairro Montese pela violência sexual contra a mãe também é suspeito de ameaçar e agredir verbalmente a idosa. “Quando a equipe de policiais fez a captura, ele estava nas redondezas da residência da idosa. Ele disse que ainda morava com ela, quando a gente o ouviu”, disse Rena Gomes.



Na entrevista coletiva, foi reforçado a importância de a sociedade denunciar casos de violência contra idosos, sobretudo, porque, na maioria das situações, as vítimas estão em tamanha situação de vulnerabilidade que não podem se deslocar até delegacias. Em média, cerca de 150 denúncias chegam à DIPIPD todos os meses, chegando algumas vezes a 250 denúncias. ”Durante o período de isolamento social, nós tivemos aumentos expressivos de violações de direitos da pessoa”, disse Rena Gomes.

Conforme a diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), a delegada Arlete Silveira, os policiais da DIPIPD são capacitados para enfrentar esse tipo de violência e identificar quando há crime contra o idoso e quando há uma situação de vulnerabilidade social e econômica.



Mobilização nacional de combate à violência contra idoso

A operação Vetus faz parte de uma mobilização nacional coordenada e articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) através da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). Em todo o Brasil, 16.850 vítimas foram atendidas e 444 pessoas presas, conforme dados do MJSP. Além disso, 157 vítimas foram resgatadas e 15.488 visitas/diligências foram realizadas. A ação ocorreu em 2.788 municípios. Apenas a Bahia não participou da operação, pois havia feito operação semelhante há pouco tempo.



Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro Anderson Torres, do MJSP, afirmou que a operação foi um “sucesso total”. “O crime organizado e a violência doméstica não terão vida fácil no nosso governo”, disse ele. A ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), que acompanhava Torres, afirmou que “o governo Bolsonaro disse que ninguém ficaria para trás. Nenhum idoso vai ficar para trás”.

Na operação Vetus I, deflagrada em outubro de 2020, foram apuradas 222 denúncias no Ceará, que culminaram com a instauração de 63 inquéritos policiais. Três pessoas foram presas e 105 pessoas idosas vítimas de violência foram atendidas.

Denuncie

Denúncias de violência contra idosos podem ser feitas em qualquer delegacia. Os casos também podem ser denunciados pelo Disque 100, do MMFDH, e diretamente à Delegacia de Proteção ao Idoso no número (85) 3101 2496.



Tags