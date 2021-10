Oficial da PM surpreende namorada com pedido de casamento em cerimônia de posse

Um oficial da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) surpreendeu a namorada com um pedido de casamento em meio à cerimônia de posse dos 246 novos membros do alto escalão da corporação, realizada na última terça-feira, 19. Diante de autoridades, dos colegas de farda e do público presente, o primeiro-tenente Herberson Lacerda resolveu fugir do protocolo solene e aproveitou a ocasião para pedir a amada em matrimônio.



Surpresa e ao mesmo tempo emocionada, Brígida Cavalcante ficou praticamente sem reação ao ouvir a proposta do namorado. As lágrimas foram imediatas. Elas expressavam, sobretudo, a felicidade da agora noiva ao responder o pedido do oficial com o tão aguardado “sim”. Os dois estão juntos há quase dois anos. Se conheceram pouco antes da pandemia, mas foi durante a crise sanitária que os laços se fortaleceram, segundo contou Lacerda.



“Vivemos boa parte do nosso relacionamento durante a pandemia, por isso passamos por dificuldades, mas ela sempre esteve ao meu lado. O curso [de formação dos oficiais] já teve várias atualizações e mudanças de prazos, por causa da pandemia, mas ela sempre foi o meu porto seguro. Inclusive nesse período, o meu pai quase faleceu de Covid, e ela foi uma pessoa que me ajudou não só psicologicamente, mas até mesmo financeiramente”, disse, emocionado, o novo oficial.



Lacerda ainda lembrou que para assumir a nova função nos quadros da PM precisou superar etapas e vencer desafios. O primeiro passo foi a aprovação no concurso público. Depois, precisou se submeter a teste intelectual, de capacidade física, exames médicos e psicológicos, além de investigação social de praxe e treinamento. Por conta da pandemia, o curso de formação dos oficiais se estendeu por um ano e oito meses, quase o dobro do período normal.



O primeiro-tenente destacou que a companhia e o apoio da então namorada em todas essas etapas foram fundamentais para que ele conseguisse atingir seus objetivos. “Tenho muito orgulho e a sorte de chegar até aqui ao lado dela, e a felicidade de ter aceitado o meu pedido de casamento. Brígida é a pessoa mais pura, bonita e bondosa que já conheci na vida, é minha base e minha família”, relatou o agora também noivo.



Além do pedido de casamento, a cerimônia de posse dos novos oficiais da PM também entra para a história como a maior já realizada no Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nunca antes 246 oficiais haviam tomado posse num mesmo curso. A nova turma, com 22 mulheres, também tem a maior presença feminina da história da corporação.

