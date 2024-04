Concurso de melhor fantasia de Papangu ocorre em Peroba

O evento é caracterizado como um desfile/manifestação, onde moradores locais criam artesanalmente suas próprias fantasias de Papangus utilizando materiais caseiros como panelas, papelão, tecidos, lixos recicláveis e o que a imaginação permitir. Com o passar dos anos, o desfile se tornou uma manifestação cultural típica da região, onde as fantasias, cada vez mais extravagantes, ganham vida e tomam a praia da Peroba.

Neste sábado, 30, acontece o 1º Festejo Cultural de Papangus, na Praia da Peroba. O evento, que remonta à tradição da região, contará este ano com um concurso no qual serão avaliadas os melhores papangus da cidade . O desfile acontecerá a partir das 18 horas, na Quadra da Peroba, avaliando caracterizações mirins e adultos.

Liduina conta que agora as pessoas comemoram o evento de uma forma diferente da época de quando era criança. "Antigamente os Papangus vestiam roupas bem velhas, bastante 'mulambentas', uma coisa bem bizarra mesmo. Hoje em dia eles modificam para outras coisas, eles enfeitam mais. Antigamente não, eles faziam saia com palha de coqueiro, faziam as máscaras com papelão, os cabelos eram feitos com punho de rede, aí mudou bastante", conta.

Sobre o início dessa tradição, a moradora da Peroba Liduina Ferreira da Silva, explica: "Desde quando eu me entendi de gente já havia essa brincadeira", e completa, "ela é bem antiga, do tempo da minha avó".

A moradora também explica que, no tempo de sua avó, as festas de papangu eram feitas num salão fechado, com uma brincadeira específica. Hoje em dia, os papangus saem pelas ruas com roupas mais elaboradas e extravagantes, diferente de como conhecia nos tempos passados.

"Hoje em dia os papangus saem no aberto, passeando, as veste são totalmente diferentes, as roupas totalmente diferentes, as máscaras são totalmente diferentes. No tempo da minha avó, não. As máscaras eram bem de mulambo, roupa bem velha", explica Liduina, comparando as épocas.

As fotografias dos Papangus da Peroba

Nicolas Gondim é fotógrafo e foi responsável por registrar edições da manifestação cultural. Na Páscoa de 2019, Nicolas em conjunto com seu irmão Érico Gondim se uniram em um mutirão para realizar uma coleta de lixo na praia da Peroba. O intuito da investida era recolher materiais para a confecção de máscaras junto às crianças da comunidade, mostrando que é possível produzir roupas criativas a partir de objetos descartados.

Foto realizada pelo fotógrafo Nícolas Gondim durante a manifestação dos Papangus, na praia da Peroba, Ceará. Crédito: Divulgação/Nicolas Gondim

Em suas fotografias, Nicolas mostra a população da Peroba, vestidos caracterizados como Papangus, em roupas feitas artesanalmente e descreve a manifestação não apenas como um movimento cultural, mas também como um movimento estilístico da moda.

"Ao conceberem essa expressão cultural local a partir de materiais reutilizados, da criatividade sem limites, carregada de tradição, mas também repleta da identidade pessoal de cada brincante, livres dos parâmetros estabelecidos pelo 'bom gosto' ocidental, os papangus exercitam uma moda que redesenha o corpo e o gesto", expressa o fotógrafo, sobre a manifestação cultural.