Praia da Peroba: após litígio superado, veja como ficou acertado projeto de espigões

Iniciativa vai contar com cerca de R$ 11 milhões em recursos, municipais e federais, e pode virar referência para futuras obras de contenção no Brasil

A região litorânea sofre com o avanço do mar, que tem acelerado o processo de erosão (quando a praia perde mais sedimentos do que recebe) na área. Por causa do fenômeno, estruturas de casas que estão localizadas na costa da praia e pistas de acesso já foram danificadas.

Prolongado por quase cinco anos , o imbróglio sobre o método construtivo para conter a erosão marinha na Praia da Peroba , em Icapuí, teve fim em março último — quando prefeitura e associações locais concordaram com a construção de dois espigões na área. Projeto está orçado em cerca de R$ 11 milhões em recursos e ocorre mediante acordo que pode vir a ser referência para obras de contenção no Brasil.

Prazos, impactos e detalhes da obra

Conforme o prefeito de Icapuí, Lacerda Filho, a obra vai contar com cerca de R$ 11 milhões em recurso, sendo desses R$ 7 milhões entregues via Governo Federal e o demais via Governo Estadual. Convênios, no entanto, ainda estão em fase inicial e demanda financeira não tem data específica para ser finalizada.

O laudo encomendado pela Justiça aponta como uma das vantagens dos espigões a "capacidade de reter sedimentos, conduzindo, assim, a um aumento da praia com os consequentes benefícios de redução da erosão e maior dissipação da energia das ondas", complementando ainda outras respostas de adaptação.

Conforme estipulado em perícia inicial, os espigões contariam, no geral, com 11.500 mil m³ de blocos rochosos. No entanto, a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra) realizou um projeto emergencial de implementação da obra e foi identificado a necessidade de prolongar estruturas.

Dessa maneira, o primeiro espigão deve contar com 5.827,51 mil m³ de blocos rochosos e o segundo com 7.523,00 mil m³, totalizando 13.350, 51 m³ (no projeto original, antes da necessidade de prolongamento, o total era de 11.500 m3).

Além disso, uma parte da área grande de praia que estava perdida pela erosão será recuperada com a instalação de um aterro artificial, que contará com 33.750 m³ de areia. O projeto original (antes do prolongamento), conforme a perícia, estima os custos dos principais insumos em R$ 3,5 milhões para os blocos e R$ 1,4 milhão para o aterro.