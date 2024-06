Suspeito morre e três são presos em confronto policial em Icapuí

Um arsenal de armas e veículos que seriam utilizados em crimes patrimoniais contra instituições financeiras foi apreendido em Icapuí, no litoral Leste do Ceará, que fica a 201,78 km de Fortaleza. Caso ocorreu nessa quinta-feira, 27. Na operação um suspeito morreu e outros três foram presos. A operação aconteceu após informações de veículos suspeitos rondando na região, indicando uma provável ação criminosa.

De acordo com a Polícia Federal (PF), no momento da abordagem aos veículos suspeitos, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo e ocorreu um confronto, os agentes reagiram e um dos suspeitos faleceu. Outras três pessoas foram capturadas na operação.

A apreensão foi realizada pela equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), com apoio operacional do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar do Estado (BEPI/PMCE).