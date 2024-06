Polícia prepara reforço extra no Corinthians antes e depois do dérbi

Invasão no CT e no Parque São Jorge ligaram alerta nas autoridades que temem algo pior em caso de derrota no clássico

A Polícia de São Paulo planeja um cuidado extra com o Corinthians antes e depois do clássico contra o Palmeiras, que acontece na próxima segunda-feira (1/7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dias caóticos vividos no Parque São Jorge faz com que exista uma grande preocupação no clube.

Existe um planejamento de reforçar a segurança na data do Dérbi. Como existe uma preocupação pelo que pode acontecer antes e depois do clássico, também há um temor de algum protesto antes do clássico. Assim, o Timão deve ganhar uma dose extra de proteção nos próximos dias.