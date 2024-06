Criminosos são interceptados durante tentativa de explosão a carro-forte no Ceará

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) e o Comando Tático Rural (Cotar) trocaram tiros com o grupo criminoso na BR-304

De acordo com a Polícia Federal (PF), o carro-forte seria alvo de roubo na BR-304, na altura do posto fiscal de Icapuí. Os agentes de segurança foram recebidos a tiros e revidaram. Depois da abordagem, os assaltantes fugiram do local.

Criminosos foram interceptados durante uma tentativa de roubo a carro-forte mediante o uso de explosivos. O caso foi registrado no município de Icapuí, a 201, 78 km de Fortaleza, nessa quinta-feira, 27. A ofensiva aconteceu por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) e o Comando Tático Rural (Cotar).

A Ficco é composta pela Polícia Federal, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Ceará, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Perícia Forense do Estado do Ceará.