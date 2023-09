Praia da Peroba sofre com avanço do mar e Justiça quer intervenção sem degradação ambiental

ONDAS batem em contenção na Praia de Peroba, no litoral de Icapuí, no Ceará Crédito: Sergio Carvalho / Especial para O POVO

A Praia da Peroba, no município de Icapuí, a 200 km de Fortaleza, assim como outros trechos do litoral cearense, sofre com o avanço do mar. Em 2023, após debates, projetos e polêmicas, a Prefeitura de Icapuí lançou licitação para construção de um "paredão de pedra". A obra, questionada por moradores e veranistas, teve o cancelamento da licitação determinado pela Justiça Federal. A situação segue na busca de um consenso que alie beleza e preservação ambiental. Quem vive no local relata que a erosão costeira já causou grandes prejuízos à região. Por ser uma área com diversas casas de veraneio e forte estímulo ao turismo, donos de propriedades afirmam que a situação vem afetando o comércio local.

A praia também tem relevante importância ambiental, visto que está inserida em uma Área de Proteção Ambiental (APA) Berçário da Vida Marinha.

O projeto alternativo foi enviado à Prefeitura de Icapuí, mas segue sem consenso. Justiça determinou cancelamento de licitação Em audiência de conciliação na quinta-feira passada, 21, o juiz federal Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro, da 15ª Vara de Limoeiro do Norte, determinou cancelamento da licitação para a obra do paredão da Peroba. Reunião técnica entre Prefeitura de Icapuí, associações de moradores, construtora, advogados, engenheiros e Ministério Público Federal (MPF) foi marcada para o dia 10 de outubro. A gestão municipal deverá, então, apresentar um novo plano de execução da obra já considerando as determinações.

A Associação Preserve Peroba, que esteve presente no encontro, é contra a construção do paredão, alegando sérios danos ambientais. Eles apresentaram projeto alternativo, com estrutura reversível que serviria para conter o avanço do mar, sem causar impactos permanentes no meio ambiente. A intervenção fixa proposta pela Prefeitura de Icapuí já havia sido proibida pela Justiça, ainda em 2020, quando o juiz responsável pelo processo visitou o local das obras e constatou degradação ambiental em andamento. A decisão liminar foi mantida integralmente pelo Tribunal Regional Federal (TRF-5ª Região) e estabelecia que não houvesse construção até que se discutisse uma solução mais compatível com a preservação ambiental e os interesses dos moradores. Na decisão da última quinta-feira, 21, o juiz considerou que a Prefeitura descumpriu a liminar ao lançar o edital para erguer o “paredão de pedra”.