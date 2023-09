Projeto Pôr do Sol ocorre na Praia do Náutico neste domingo, 24

A atração deste fim de semana será com a cantora Jessik. Projeto Pôr do Sol começa no domingo, 24, às 17 horas

O Projeto Pôr do Sol acontece neste domingo, 24, com participação da cantora Jessik. No repertório, a artista irá apresentar canções que passar pelos ritmos do sertanejo e do forró, que prometem animar o público e não deixar ninguém parado.

A apresentação de domingo irá ocorrer no lado esquerdo do espigão do Náutico, logo atrás da Feirinha da Beira-Mar.

