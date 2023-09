Ator Raul Gazolla sofre acidente durante evento de Kite Surfe no Ceará

Nas redes sociais, Raul postou um vídeo no qual relatou os cuidados após o acidente. “Acabei de abrir a testa aqui, mas não tem problema nenhum. Doutor Ricardo, nosso cirurgião plástico, deu uns pontinhos aqui, e daqui a pouco eu estou no mar novamente”, disse o ator.

O ator e produtor Raul Gazolla sofreu um acidente durante evento de Kite Surfe na tarde deste sábado, 23, na Praia do Cumbuco, Caucaia , município a 20 km de Fortaleza . Com ferimentos próximos à testa, o ator precisou realizar uma sutura na região final da sobrancelha, mas já passa bem.

De acordo com a Secretaria de Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia, o ator deu entrada na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Maria Helena Sousa Aguiar, por volta de 14 horas. O procedimento foi realizado pelo médico de Raul, mas acompanhado pela equipe do posto de saúde.

A SMS acrescenta que a unidade está aberta para a população neste fim de semana, das 8 às 16 horas, com atendimento médico e de enfermagem, realização de procedimentos, aferição de sinais vitais e aplicação de medicamentos injetáveis de emergência.

O produtor participa neste fim de semana do Kite For The Ocean (K4to), evento que engloba esporte e sustentabilidade, do qual Raul é embaixador. Neste ano, o K4to tem a proposta de remover um quilo de lixo nos ambientes costeiros para cada quilômetro velejado, entre os dias 25 de agosto e 24 de setembro.