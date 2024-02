Quatro suspeitos de homicídio morrem em intervenção policial em Ibiapina

Repórter do caderno de Cidades

Já durante a manhã, a Polícia Militar localizou quatro suspeitos de envolvimento no crime. “Com a aproximação da equipe policial, os suspeitos efetuaram disparos contra a equipe, que revidou os disparos e atingiu os quatro homens”, informou em nota a SSPDS.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as forças de segurança foram acionadas durante a madrugada desta segunda para uma ocorrência na Zona Rural de Ibiapina em que um homem de 22 anos foi assassinado a tiros dentro de uma residência.

“Os suspeitos chegaram a ser socorridos para uma unidade médica, mas não resistiram e foram a óbito”. Além das armas, um veículo usado pelos suspeitos foi apreendido.



Participaram da ocorrência PMs da Força Tática (FT), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI). A Delegacia Municipal de Ubajara apura o caso.