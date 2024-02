Blogueiro é preso em flagrante suspeito de estupros em série na Grande Fortaleza

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante no último sábado, 24, suspeito de cinco estupros em série em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Os crimes foram registrados desde o último dia 18 de fevereiro, nos bairros Barra do Ceará, Montese e Itaoca, na Capital, além de registro no Cumbuco, no município de Caucaia. As vítimas têm idades de 15 a 40 anos.