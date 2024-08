Suspeito é morto por policial durante roubo a micro-ônibus em Ibaretama

Um homem foi morto por um policial militar à paisana dentro de um micro-ônibus na BR-122, que corta a cidade de Ibaretama, localizada a 141 quilômetros (km) de Fortaleza. O caso foi registrado nessa uinta-feira, 8, quando o homem baleado, que também estava armado, e outros dois comparsas tentaram assaltar o coletivo.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o suspeito chegou a ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Ele ainda não foi identificado, pois não portava nenhum documento no momento do assalto.