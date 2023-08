Justiça concede habeas corpus a vereadora acusada pela chacina de Ibaretama

Após a soltura, ela voltará a exercer o mandato e ocupar o cargo de agente de saúde do Estado. As informações são dos advogados João Vieira Picanço e Paulo Portela, que atuam na defesa da parlamentar. O habeas corpus foi concedido na terça-feira, 1º.

A Justiça concedeu habeas corpus à vereadora Edivanda de Azevedo, acusada de envolvimento na chacina de Ibaretama . A decisão do dia 1º de agosto ocorre em razão de a parlamentar estar detida há dois anos sem ser julgada, No entendimento do juízo, houve excesso de prazo .

Chacina de Ibaretama

A chacina de Ibaretama aconteceu no dia 29 de novembro de 2020 e deixou sete pessoas mortas. Durante as investigações, a vereadora Edivanda foi citada, pois teria deixado comida para os executores do crime e teria tido uma longa conversa com "Interior", que é o integrante da facção Comando Vermelho suspeito de cometer os assassinatos.



Para a defesa de Edivanda, não há qualquer prova em relação à participação dela no crime. O advogado afirma que há interferência política.