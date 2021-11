Homem mais procurado de lista de recompensa é apontado como responsável por chacina de Ibaretama. Wanderson Delfino de Queiroz, preso na quinta-feira, 4, é suspeito de chefiar organização criminosa e ser o responsável pela morte de sete pessoas na Chacina de Ibaretama, em novembro de 2020. Após trabalho de inteligência da Polícia Civil, Wanderson foi localizado em Fortaleza, onde passou a residir após a Chacina. Ele é investigado ainda em outros nove procedimentos de homicídios e, mesmo longe de Ibaretama, continua a exercer influência no grupo criminosa atuante na região.

Ele foi preso em um imóvel no bairro Passaré e segundo a Polícia ainda tentou fugir, sendo abordado de forma rápida. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 40 e 15 munições deste calibre. Ele foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuado por porte ilegal de arma de fogo. Contra ele foram cumpridos três mandados de prisão preventiva.

Outros 12 nomes estão na lista de recompensas do Ceará, todos suspeitos de integrarem grupos criminosos no Estado, além de possuírem passagens na Polícia por diversos crimes. As recompensas, segundo a Polícia, variam entre R$ 2 e R$ 8 mil.

