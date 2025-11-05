1ª Expo Horizonte foca em negócios e cultura; confira programação

1ª Expo Horizonte foca em negócios e cultura; confira programaçãoEvento será realizado de 6 a 8 de novembro e reúne feira empresarial, programação cultural, serviços e atrações para toda a família
Voltada ao fortalecimento da economia local e à geração de novas oportunidades, a cidade de Horizonte se prepara para realizar a primeira edição da Expo Horizonte 2025, feira de negócios, cultura e cidadania que ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, na Praça de Eventos do Mercado Público. A programação será aberta diariamente a partir das 16h.
O evento pretende reunir setores estratégicos para o desenvolvimento do município, como indústria, comércio, agricultura, agronegócio, economia criativa, artesanato, prestação de serviços e empreendedorismo. A proposta é estimular conexões entre empresas, produtores e o público, fomentando parcerias e novos negócios.
Valorização da cultura e da identidade local
Além do eixo econômico, a Expo Horizonte 2025 também busca valorizar a cultura local, com apresentações artísticas, ações de cidadania e espaços dedicados a empreendedores e iniciativas culturais do município.
Com programação voltada para diferentes idades, a estrutura do evento contará com atrações musicais, mini fazendinha, oficinas gastronômicas, áreas de capacitação, arena da agricultura familiar, arena de doces, praça de alimentação, exposição de veículos, artesanato, rodeio e espaço infantil.
Confira a programação completa
Quinta-feira (6/11) – a partir das 16h
Atrações musicais
16h30 – Ítalo Cortez e Clementino Moura
Caminhão Senac
17h às 18h – Chef Caroline Souto
Oficina de Gastronomia: Bao Brasilis
18h às 19h – Chef Eduardo Eugênio
Oficina de Sanduíche Tuna Caju Sando
19h às 20h – Chef Caroline Souto
Oficina Ceará Solar: Caju, Cidreira e Cachaça
Espaço de Arte – Aprender e Empreender
16h30 às 18h – Oficina de Bordado Manual: “Horizonte, Esplendor do Luar”
18h30 às 20h – Oficina de Produção de Arranjos Florais
Sexta-feira (7/11) – a partir das 16h
Atrações musicais
18h – Resenha do Luid Queiroz
Participações: Amanda Silva (Rainhas da Farra), Guilherme Dantas, Moicano e Vitória Freitas
Carreta do Agro – Faec
8h às 12h e 13h às 17h – Oficina de Bolos Confeitados
Caminhão Senac
17h às 18h – Chef Eduardo Eugênio
Oficina de Pão de Queijo com Base de Caju e Chutney de Goiaba
18h às 19h – Chef Eduardo Eugênio
Oficina Grolado: Caponata de Casca de Banana
19h às 20h – Chef Caroline Souto
Oficina Viva Ceará: Mel, Mastruz e Cachaça
Espaço de Arte – Aprender e Empreender
16h30 às 18h – Oficina de Pintura em Tecido
18h30 às 20h – Oficina de Bijuterias: “Produção de Colares em Fios de Malha”
Sábado (8/11) – a partir das 16h
Atrações musicais
18h – Laninha Show, Monique Pessoa e André Vinícius
Carreta do Agro – FAEC
8h às 12h e 13h às 17h – Oficina de Pães Artesanais
Caminhão Senac
17h às 18h – Chef Eduardo Eugênio
Oficina de Bolo com Farinha da Casca da Manga
18h às 19h – Chef Lucas Braga
Oficina de Nhoque de Jerimum com Pesto de Mastruz, Rúcula e Salsa
19h às 20h – Chef Lucas Braga
Oficina Viva Ceará: Mel, Mastruz e Cachaça
Espaço de Arte – Aprender e Empreender
16h30 às 18h – Oficina de Bordado Manual: “É Tempo de Natal”
18h30 às 20h – Oficina de Pintura em Tecido