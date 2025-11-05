1ª Expo Horizonte foca em negócios e cultura; confira programação

Horizonte está localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, a cerca de 40 km da capital cearense / Crédito: Aurelio Alves

Voltada ao fortalecimento da economia local e à geração de novas oportunidades, a cidade de Horizonte se prepara para realizar a primeira edição da Expo Horizonte 2025, feira de negócios, cultura e cidadania que ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, na Praça de Eventos do Mercado Público. A programação será aberta diariamente a partir das 16h. O evento pretende reunir setores estratégicos para o desenvolvimento do município, como indústria, comércio, agricultura, agronegócio, economia criativa, artesanato, prestação de serviços e empreendedorismo. A proposta é estimular conexões entre empresas, produtores e o público, fomentando parcerias e novos negócios.

Valorização da cultura e da identidade local Além do eixo econômico, a Expo Horizonte 2025 também busca valorizar a cultura local, com apresentações artísticas, ações de cidadania e espaços dedicados a empreendedores e iniciativas culturais do município. Com programação voltada para diferentes idades, a estrutura do evento contará com atrações musicais, mini fazendinha, oficinas gastronômicas, áreas de capacitação, arena da agricultura familiar, arena de doces, praça de alimentação, exposição de veículos, artesanato, rodeio e espaço infantil. Confira a programação completa Quinta-feira (6/11) – a partir das 16h Atrações musicais

16h30 – Ítalo Cortez e Clementino Moura Caminhão Senac

17h às 18h – Chef Caroline Souto

Oficina de Gastronomia: Bao Brasilis

18h às 19h – Chef Eduardo Eugênio

Oficina de Sanduíche Tuna Caju Sando

19h às 20h – Chef Caroline Souto

Oficina Ceará Solar: Caju, Cidreira e Cachaça

Espaço de Arte – Aprender e Empreender

16h30 às 18h – Oficina de Bordado Manual: “Horizonte, Esplendor do Luar”

18h30 às 20h – Oficina de Produção de Arranjos Florais Sexta-feira (7/11) – a partir das 16h Atrações musicais

18h – Resenha do Luid Queiroz

Participações: Amanda Silva (Rainhas da Farra), Guilherme Dantas, Moicano e Vitória Freitas Carreta do Agro – Faec

8h às 12h e 13h às 17h – Oficina de Bolos Confeitados

Caminhão Senac

17h às 18h – Chef Eduardo Eugênio

Oficina de Pão de Queijo com Base de Caju e Chutney de Goiaba

18h às 19h – Chef Eduardo Eugênio

Oficina Grolado: Caponata de Casca de Banana

19h às 20h – Chef Caroline Souto

Oficina Viva Ceará: Mel, Mastruz e Cachaça Espaço de Arte – Aprender e Empreender

16h30 às 18h – Oficina de Pintura em Tecido

18h30 às 20h – Oficina de Bijuterias: “Produção de Colares em Fios de Malha” Sábado (8/11) – a partir das 16h Atrações musicais

18h – Laninha Show, Monique Pessoa e André Vinícius