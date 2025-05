Pistoleiro condenado por participar de chacina no Ceará é preso em Rondônia

Homem foi condenado a 15 anos pela morte de cinco pessoas no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no ano 2008

Um pistoleiro condenado por participar de uma chacina no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi preso, nessa terça-feira, 27, na cidade de São Francisco do Guaporé, em Rondônia. O crime foi registrado no ano de 2008 e vitimou cinco pessoas.

O homem foi condenado a 15 anos de prisão em 2014 e, desde então, estava foragido da Justiça. Após a identificação da região onde o foragido estava, a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), realizou a captura do homem.