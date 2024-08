Empresa de calçados é condenada a pagar R$ 20 mil por assédio contra jovem trans no CE

Imagem de apoio ilustrativo: decisão ainda cabe recurso Crédito: tsarenko/Freepik

Ainda de acordo com o TRT, o jovem afirma que a instituição de ensino respeitou sua decisão e utilizou o nome social escolhido por ele, ato que não foi seguido pela Vulcabrás. O nome do funcionário não foi divulgado para fins de privacidade. Mesmo tendo solicitado a alteração do seu nome morto para o nome social, a empresa teria se negado a reconhecer sua identidade masculina, ao passo de confeccionar um crachá com o nome de batismo, não mais utilizado por ele. Além dos problemas burocráticos com a fábrica de calçados, o jovem também sofria repressão dos colegas de trabalho, que se referiam a ele utilizando o pronome feminino e o hostilizavam quando frequentava o banheiro masculino da empresa. Segundo o jovem, o supervisor dele era um dos que lhe atribuíam pronomes femininos e insistiam em lhe chamar pelo nome morto, contrariando os vários pedidos para que sua decisão fosse respeitada.



Conforme divulgado pelo Tribunal, os problemas também vieram no setor médico da empresa, que se negava a receber atestados com o nome social do jovem e orientava que ele fosse à unidade de saúde proveniente para “corrigir” o documento.

Justiça considerou empresa omissa no caso Durante o julgamento, a defesa da Vulcabrás negou que o jovem aprendiz tenha sido vítima de discriminação ou assédio moral. Em resposta às acusações, a empresa afirmou que o funcionário nunca levou as reclamações ao setor de recursos humanos e que não foi informada pelo Senai sobre a exigência do tratamento pelo nome social. A empresa também argumentou que possui política de combate à discriminação decorrente de identidade de gênero registrada em seu Código de Conduta e canais de denúncia para casos de assédio, divulgados através de treinamento. Ainda conforme a fábrica, o funcionário nunca se valeu desses canais para reportar as situações de discriminação. Entretanto, após a oitiva dos depoimentos, a juíza do trabalho, Kelly Porto, constatou que a empresa tinha ciência do nome social do jovem aprendiz, já que sua documentação tinha sido previamente enviada. A magistrada também considerou que os atos de opressão no setor médico, na impressão do crachá e no dia a dia de trabalho, resultaram em constrangimento para o funcionário.

“Ele se via regularmente questionado e ofendido quanto à sua identidade de gênero, sem contar que tal exposição o colocava numa condição de ridicularização frente aos demais colegas de trabalho”, ponderou Porto, que, em nota divulgada pelo TRT-CE, destacou a necessidade de que as empresas estejam aptas para receber funcionários transexuais. “Sem dúvida, as empresas têm uma função social crucial e indispensável para a contribuição da evolução do pensamento de toda sociedade, devendo garantir que um ambiente sadio, em que os direitos e dignidade das pessoas com identidade de gênero divergente sejam respeitados”, acrescenta. Na decisão, a empresa foi considerada omissa por não respeitar o nome social do jovem em seus documentos corporativos, não apurar de maneira rigorosa as acusações de assédio e por não aplicar política de inclusão mais efetiva no ambiente de trabalho.