Mais de 2 mil notebooks são entregues para professores da rede estadual de ensino do Ceará

Profissinoais receberam equipamentos pelo governador Elmano de Freitas em evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza Crédito: Matheus Souza

Mais de 2 mil notebooks foram entregues para os professores da rede pública de ensino estadual do Ceará. Objetivo é oferecer melhores condições de trabalho aos educadores, buscando um melhor planejamento das aulas e capacitação permanente dos profissionais. Ao todo, 2.259 equipamentos foram entregues para professores efetivos e temporários pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nesta terça-feira, 20, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os notebooks estão incluídos no Programa Ceará Educa Mais, implantado em 2021, e que atende um dos oito eixos da política educacional: a Educação Conectada. Os demais são: Aperfeiçoamento pedagógico; Desenvolvimento e Qualificação dos Professores; Avanço na Aprendizagem; Tempo Integral; Cuidado e Inclusão; Preparação para o Enem; e Qualificação Acadêmica e Profissional dos Estudantes.

“Favorece o trabalho do professor, assim como a capacitação permanente dele por meio da liberação para fazer mestrado e doutorado. É um conjunto de medidas. O fundamental é que a aprendizagem aconteça na medida que o professor tenha as condições necessárias”, disse. Conforme a titular da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Eliana Estrela, a entrega atende à inclusão da conectividade para a criação de conteúdos e a prática de atividades necessárias à aprendizagem remota. “É mais um instrumento para o professor realizar um planejamento das aulas, a formação deles por meio da participação de curso onlines e também um equipamento que pode dar conectividade para onde ele estiver”, comentou.

Para o professor indígena Felipe Garcia, da Escola Indígena Vila dos Cacos, do etnia Tapeba, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o equipamento vai permitir a construção de aulas mais inovadoras e interativas. “A gente utiliza muito dos notebooks para atrelar cultura, tradição e inovação. Não deixamos de lado o nosso costume, a gente inova com os equipamentos numa relação hipercultural”, disse. O professor de Física Felipe Alves, do Colégio Estadual Liceu do Ceará, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, afirma que os desafios em ministrar aulas de robótica sem um equipamento são sempre um desafio. O educador afirma que é fundamental o equipamento para o planejamento das aulas práticas. “Vai ficar mais fácil fazer jogos de interação”, destaca.

Ao todo, no programa, a Seduc afirma que adquiriu 29.800 notebooks. O valor investido foi de R$ 50,27 milhões. Os demais equipamentos, conforme a Secretaria, foram entregues em anos anteriores. Os profissionais que receberam os 2 mil equipamentos estão entre os profissionais chamados no último concurso público da rede. Os docentes foram empossados em janeiro deste ano e fazem parte dos 3.798 classificados no certame de 2018. Apesar das ações, o chefe do Executivo afirmou que ainda há um caminho longo para a educação. “Temos a melhor rede pública de ensino do País, mas não estamos acomodados. A educação que nós queremos está acima de um patamar que estamos hoje. Queremos melhores condições para nossos professores e alunos”, disse Elmano. Durante a entrega, o governador ressaltou que os alunos do 1º e 2º ano do ensino médio vão receber 200 mil novos tablets. O objetivo, segundo o gestor, é reforçar a inclusão digital. “Daqui a algumas semanas, vamos entregar todos os tablets, com investimento de R$ 180 milhões”, disse.

Projeto pretende tirar recursos do pré-sal para valorização da escola pública O Sindicato dos Professores do Ceará (Sinpro) irá apresentar um projeto que tem como base a utilização de recursos do pré-sal para a valorização da escola pública. O presidente do Sinpro, Anízio Melo, afirma que falta uma regulamentação sobre esse projeto. O documento será apresentado à titular da Seduc, Eliana Estrela, nesta quarta-feira, 21, no gabinete da secretária. De acordo com Anízio, o objetivo é que as escolas e os profissionais da educação tenham acesso a um bônus relacionado aos índices educacionais e ao desenvolvimento da escola, com objetivo de reconhecer o trabalho dos professores. “A partir do Ceará, quando o governador assumir esse compromisso, os recursos do pré-sal hoje, que têm um expectativa de R$ 900 bilhões, que parte dessa fração seja destinada à educação como manda a lei. E não como alguns governadores querem desvincular esses recursos”, disse Anízio.