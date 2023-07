Corpo de mulher é encontrado na alça do viaduto da BR-116, em Fortaleza

O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado nesse sábado, 22, na alça do viaduto da BR-116, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Não havia marcas de agressão ou atropelamento no cadáver.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção às Pessoas (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Perícia Forense estiveram no local para recolher o corpo e coletar vestígios que auxiliem a investigação policial. A causa da morte, conforme a pasta, será revelada após a conclusão do laudo pericial.

O local onde o corpo foi encontrado é situado no entorno do galpão de uma loja de calçados. Não há residências ou comércios nas proximidades.

A Polícia Civil não encontrou testemunhas no trecho. As circunstâncias da morte estão sendo apuradas pela corporação.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações por meio dos canais oficiais. As denúncias podem ser formalizadas via ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens.

DHPP: (85) 3257 4807

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181