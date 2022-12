Jovem de 19 anos morre em acidente de trânsito na CE-386 em Crato

Uma esteticista de 19 anos morreu em um acidente de trânsito registrado nessa noite de Natal na CE-386, no município de Crato (Cariri Cearense), a 502 km de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Gisele Salviano transitava em uma moto, com uma amiga, quando aconteceu uma colisão com um veículo. Gisele morreu no local do acidente, enquanto a sua amiga foi socorrida.

Conforme familiares da vítima, o veículo em que as jovens colidiram estava parado na CE sem a devida sinalização. A Delegacia Regional do Crato abriu um inquérito para investigar o caso. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local do crime e relatório técnico deve embasar a investigação.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas e realizaram os devidos procedimentos, informou a SSPDS.

