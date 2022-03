Direito de recomeçar: Ceará lança ações para jovens ligados aos Centros Socioeducativos

As ações têm como intuito provocar o convívio social criativo, desenvolver talentos e habilidades para o desenvolvimento pessoal e coletivo dos jovens

O Governo do Ceará lançou o Programa de Oportunidades e Cidadania (POC) e Projeto Cesta de 4 Pontos, nesta sexta-feira, 4. As ações são destinadas a jovens reclusos ou que já estiveram reclusos em Centros Socioeducativos. Estiveram presentes na cerimônia a vice-governadora Izolda Cela; o superintendente da Superintendente do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), Roberto Bassan e demais autoridades.

O POC propõe estratégias para acompanhamento de jovens em pós-cumprimento de medidas socioeducativas e jovens em cumprimento de medidas. Já o Projeto Cesta de 4 Pontos é uma parceria com a Associação de Basquete Cearense, que amplia as capacidades e habilidades de jovens dos Centros Socioeducativos de Fortaleza, para que, por meio do basquete, tenham oportunidades de desenvolvimento social e humano.

“Oportunidade era o que eu queria: educação, cidadania e um programa específico. Viva o Ceará Pacífico”, abriu a cerimônia o jovem poeta Douglas Costa, beneficiário das ações do Ceará Pacífico - programa que abrange projetos e ações voltadas para a prevenção da violência e redução da criminalidade.



A vice-governadora deu detalhes sobre a importância de ações para o atendimento estendido de jovens que passam por Centros Socioeducativos. "Nós sonhávamos muito construir projetos para o apoio necessário do cumprimento de medidas para os jovens. A reclusão por si só não tem força para transformar vida".

"O que deve interessar para a sociedade é que essas pessoas possam ter a oportunidade de se reorganizar para não cair novamente capturada pelas situações tão difíceis enfrentadas na nossa sociedade", relata a vice-governadora.

