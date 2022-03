Açude do Rosário é o segundo a sangrar no Ceará em 2022

O Açude do Rosário, no município de Lavras da Mangabeira, na Região do Cariri, sangrou na última segunda-feira, 28. O reservatório foi o segundo açude a sangrar no Ceará em 2022, conforme dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh). O primeiro foi o açude Germinal, na cidade de Palmácia, a 66,2 quilômetros de Fortaleza.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta quinta-feira, 3, o gerente da Cogerh, Alberto Medeiros, comenta sobre a situação dos reservatórios na região do Cariri neste ano. Conforme Medeiros, a região possui conforto de reserva hídrica humana nos principais reservatórios da região durante 2022 e boa parte de 2023.

“Aqui na Bacia do Salgado, todos os nossos reservatórios estão em uma situação de relativo conforto em relação ao abastecimento humano. Todos que a gente monitora, os açudes estratégicos, que são responsáveis pelos abastecimento humano de sedes municipais, todos têm garantia de abastecimento mínimo durante o ano de 2022 e boa parte de 2023”, disse.

Ainda segundo o gerente da Cogerh, o açude Rosário, segundo a sangrar, tem garantia de abastecimento até o final do ano de 2026. Medeiros comenta que na Bacia do Salgado ainda não há nenhum reservatório que venha a causar preocupação referente ao abastecimento humano.

Principais açudes do Ceará

Conforme dados da Cogerh, consolidados nesta quinta-feira, 3, os maiores açudes do Ceará seguem quase totalmente secos. O Castanhão, maior reservatório do País, tem atualmente 8,35% da sua capacidade, conforme a Cogerh; e o Orós, segundo maior do Estado, com 22,42%. O Banabuiú se encontra com 8,06%. O Estado tem seis açudes com volume acima de 90% e 71 reservatórios com volume inferior a 30%.

