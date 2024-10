Morrem duas mulheres vítimas de acidente com ônibus de passeio em Guaramiranga

Maria Cleomar e Nilda Anastácio estavam internadas em decorrência do acidente ocorrido no último dia 28 de setembro Crédito: Reprodução/Facebook

Duas mulheres que estavam no ônibus de passeio que tombou em Guaramiranga, a 105,76 quilômetros de Fortaleza, no último dia 28 de setembro, morreram nesta semana. Maria Cleomar, 58, e Nilda Anastácio, 85, estavam internadas em decorrência do acidente. Além delas, outras cinco pessoas foram hospitalizadas. Informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) apontaram que pelo menos 15 pessoas ficaram feridas na ocorrência, mas até então não havia confirmação de óbitos. Sete pessoas teriam sido internadas após o acidente - entre elas Nilda Anastácio, que estava no Hospital São Camilo, e Maria Cleomar, hospitalizada no IJF, ambos na Capital. A primeira morreu uma semana depois do ocorrido, no domingo, 6. Já a segunda veio a óbito nessa quinta-feira, 10.

No momento do acidente, o veículo transportava 46 passageiros, em grande parte idosos, e um motorista. O ônibus estava fretado pelo Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade (PSBS), do CBMCE, que dá aula de educação física de baixo impacto para idosos. Como aconteceu o acidente Ocupantes que estavam sendo transportados integravam o núcleo do projeto do bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, e tinham como destino o Mosteiro dos Jesuítas, no município de Baturité. O ônibus se encaminhava para o local quando desviou de um carro que vinha na contramão e, em seguida, tombou na CE-065. Ao O POVO, o motorista Cleison Vasconcelos falou que tentou controlar a condução, mas não conseguiu. O veículo também se chocou contra um poste, que caiu na via.