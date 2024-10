Homem é suspeito de matar mulher por asfixia e forjar acidente de trânsito no Crato

Um homem de 49 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 9, no Crato, região do Cariri, a 538,53 km de Fortaleza, suspeito de feminicídio contra uma mulher de 18 anos. Ele teria simulado um acidente de trânsito para tentar forjar a causa da morte. A vítima, no entanto, já estaria morta dentro do veículo.

De acordo com a Perícia Forense do Ceará (Pefoce), o corpo da jovem não apresentava traumas. Ela foi morta por asfixia por compressão cervical, segundo o laudo pericial.