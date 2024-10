Enel e Acender Engenharia são condenadas a indenizar mulher após acidente de trânsito

Valores de indenização, divulgados pelo Tribunal de Justiça do Ceará, ultrapassam R$ 15 mil. A vítima precisou passar por cirurgia, além de também ter gastos com consultas médicas, remédios e sessões de fisioterapia

Uma operadora de telemarketing que se envolveu em um acidente de trânsito em março de 2019 foi indenizada em mais de R$ 15 mil pela Enel Distribuição Ceará e pela Acender Engenharia por danos morais e materiais. Na situação, um veículo da Acender, que prestava serviço à Enel, estava parado no acostamento quando deu início a uma conversão para cruzar a rodovia. A mulher não conseguiu desviar do automóvel e houve uma colisão. A decisão foi tomada no dia 24 de setembro e divulgada nesta quinta-feira, 10, pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

A operadora sofreu uma série de fraturas, inclusive no rosto. Ela precisou passar por cirurgia para colocar placas na região, além de também ter gastos com consultas médicas, remédios e sessões de fisioterapia. Mesmo após o fim do tratamento, ela continuou com sequelas, como a redução da amplitude de abertura da boca.