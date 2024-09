Homem é atropelado por ônibus no cruzamento da Av. 13 de Maio, em Fortaleza

De acordo com um familiar que esteve no local, a vítima tinha o costume de se transportar com motos de aplicativo para ir ao trabalho

No meio da confusão, o motociclista que transportava a vítima arrancou com muita velocidade, a vítima se desequilibrou da garupa e caiu . Nesse momento, um ônibus que vinha pela 13 de Maio o atropelou. O pitoto se evadiu do local sem prestar socorro.

Um homem de 20 anos foi atropelado por um ônibus no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a Avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, em Fortaleza, por volta das 8 horas desta sexta-feira, 28. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF) em estado grave.

De acordo com um familiar que esteve no local, a vítima tinha o costume de se transportar com motos de aplicativo para ir ao trabalho. Ele é estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC). "Nós vamos fazer um Boletim de Ocorrência (B.O), e a gente espera que as autoridades tomem as medidas cabíveis."

Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Polícia Militar Militar do Estado do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Samu estiveram no local.