Guaramiranga tem nova reserva ecológica para proteger animais em extinção

A criação foi oficializada no Diário Oficial do Estado no último dia 25 de abril, e será administrada pela Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis)

Foi criada em Guaramiranga, a 110 km de Fortaleza, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Oásis Baturité. A região tem área de 15 hectares e resulta de uma colaboração entre as organizações de conservação Aquasis e Rainforest Trust, além da Secretaria de Meio Ambiente do Ceará. A medida é considerada um esforço para a preservação do periquito cara-suja, espécie que estava à beira da extinção no início dos anos 2000.

A criação dessa área preservada, no último mês de maio, tem como objetivo criar um núcleo avançado de conservação da Mata Atlântica cearense, além do combate à caça e captura de animais silvestres, com o apoio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA).

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), a RPPN Oásis Baturité está sobreposta à Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de Baturité. Ela é classificada como área de importância biológica “extremamente alta”, ou seja, é uma área prioritária para a conservação. Os critérios para essa classificação são definidos pelo Ministério do Meio Ambiente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gestora ambiental da Célula de Conservação da Diversidade Biológica, Andrea Moreira, explica que o espaço está ligado à outra área de proteção. “É uma área protegida privada estratégica para conservação e ampliação dos esforços de conservação da diversidade biológica local, conectando-se a outras áreas florestais, nos limites do Refúgio de Vida Silvestre do periquito cara-suja”, afirma.

A Aquasis pretende iniciar a implantação de uma sede para visitantes, visando à realização de treinamentos para execução de programas de biologia interventiva, como reintroduções e instalação de ninhos artificiais.

Atualmente, existem mais três processos em análise na Célula de Conservação da Diversidade Biológica da Sema para a criação de RPPNs, que estão situados nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Guaramiranga.

Periquito cara-suja ameaçado de extinção

Cara-suja em oco natural, na RPPN Oásis Baturité. Crédito: Divulgação/Aquasis

Entre as espécies em extinção que são contempladas na área, está o periquito cara-suja (Pyrrhura griseipectus), ave exclusivamente nordestina. Uma das principais ameaças à espécie é a redução do habitat.

Segundo dados da Aquasis, um cenário futuro de altas emissões de carbono trará perda de 91% do seu habitat até 2040. Com isso, o cara-suja e muitas outras aves dependentes de florestas úmidas e preservadas terão suas situações de ameaça agravadas.

O que é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)?

A RPPN é uma unidade de conservação criada por ato voluntário do proprietário e em caráter de perpetuidade. Ela tem o objetivo de conservar a diversidade biológica, e a gestão da reserva cabe ao proprietário da RPPN com o apoio de programas e parcerias interinstitucionais.

Sendo uma reserva natural, são permitidas algumas atividades como pesquisas científicas e visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, conforme previsto no seu plano de manejo. Essas reservas são importantes pois contribuem para a ampliação das áreas protegidas.