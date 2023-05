Adolescente de 15 anos está desaparecida há quatro dias em Guaraciaba do Norte

A adolescente Isadora Costa Lima, de 15 anos, desapareceu na última segunda-feira, 22, por volta das 6 horas da manhã, no município de Guaraciaba do Norte, a 290 quilômetros de Fortaleza. A jovem teria saído de casa carregando uma mochila com roupas, mas sem o celular ou documentos.

Isadora estudava em uma escola de tempo integral perto de casa, porém, naquele dia, não compareceu ao local. A mãe da jovem percebeu que ela não havia levado o uniforme e entrou em contato com a escola, que informou sobre a ausência da garota.

De acordo com Layane Rodrigues, irmã da adolescente, Isadora apresentava um comportamento estranho há, pelo menos, dois meses. A família entrou em contato com o Conselho Tutelar e foi orientada a procurar a Polícia.

Adolescente de 15 anos desapareceu na manhã dessa segunda-feira, 22 Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a irmã, a adolescente mantinha um relacionamento virtual com um homem que teria por volta de 22 ou 23 anos de idade. Layane conta que a família estranhava a relação, porque o rapaz não tinha fotos nas redes sociais e pedia para não ser identificado. Layane e a mãe chegaram a escutar a voz do rapaz em uma conversa e perceberam que parecia robotizada.

A família de Isadora não permitia que ela utilizasse o celular constantemente e monitorava os conteúdos, porém a estudante apagava as mensagens trocadas com o rapaz antes de devolver o aparelho.

Após o desaparecimento, a família tentou buscar mais informações pelo número de contato e pelas redes sociais do homem, porém os dados foram desativados.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte na última terça-feira, 23. Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a Polícia Civil do Ceará segue investigando as circunstâncias do desaparecimento e que oitivas e diligências estão sendo realizadas para localizar a vítima.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte: (88) 3652 2001