Com aumento de casos de Covid-19, Guaraciaba do Norte suspende eventos e atividades esportivas

Com mais de 90% da população imunizada com a primeira dose e 82% com esquema vacinal completo, o município de Guaraciaba do Norte registrou aumento nos casos de Covid-19. Foram 38 novos diagnósticos de Covid-19 registrados na última semana epidemiológica (30 de outubro a 6 de novembro). Com isso, a gestão municipal publicou um decreto que dispõe sobre novas medidas de enfrentamento à pandemia.

LEIA TAMBÉM | Ceará reduziu em 73,3% o número de mortes por Covid-19 em duas semanas

Divulgado em publicação no perfil do Instagram na tarde desta sexta-feira, 12, o decreto de número 65/2021, terá vigência de três dias. A Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte informou, por meio de nota, que a medida tem como objetivo evitar o surgimento de novos casos de Covid-19 e para isso, pretende conter especialmente as aglomerações, coibindo atividades em que possa ocorrer a retirada de máscaras, como festas e atividades esportivas. Os demais setores estarão funcionando normalmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta sexta-feira, há um caso de internamento na enfermaria no hospital do município e três casos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Sobral. A prefeitura ressalta que a população deve buscar as Unidades Básicas de Saúde para atendimentos de menor complexidade, como renovação de receitas ou consultas ambulatoriais simples, evitando assim, um fluxo maior de pessoas no Hospital São José.

Sobre o assunto Passaporte de vacina será exigido em restaurantes, bares e eventos no Ceará

Passaporte de vacinação: veja como emitir documento para entrar em restaurantes, bares e eventos no Ceará

Ceará acumula 948.112 casos e 24.538 mortes por Covid-19

Queda de casos e óbitos de Covid-19 no Ceará é efeito da vacinação, aponta Sesa

Confira o que foi suspenso:

Até segunda-feira, 15, fica proibido o uso de espaços públicos e privados abertos, incluindo areninhas para a prática de atividade física e esportiva, individual ou coletiva, informa o município;

O funcionamento de espaços em clubes para a prática de esporte ou atividades físicas individuais e coletivas também foi suspenso, assim como os eventos esportivos de futebol profissionais e amadores, em espaços públicos ou privados, mesmo sem a presença de público;

Ficam restritos os eventos festivos ou de atrações musicais em salões de festas em condomínios;

Eventos sociais em buffets, restaurantes, hotéis, públicos ou privados;

Eventos festivos ou atrações musicais em estabelecimentos públicos e privados, como bares, restaurantes, hotéis e outros.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags