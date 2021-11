Diretor de hospital de Guaraciaba do Norte aponta para aumento de casos e cobra prevenção

O diretor do hospital municipal de Guaraciaba do Norte, município localizado a 309 quilômetros de Fortaleza, alertou a população sobre o aumento recente de casos de Covid-19 no município. José Mário enfatiza que a população deve manter-se atenta com cuidados em relação à prevenção contra a doença, como o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscaras de proteção facial. “Não podemos baixar a guarda”, cobra o diretor.

Em vídeo gravado na última sexta-feira, 5, o gestor explica que a unidade municipal estava com quatro pacientes com Covid-19, sendo um deles esperando transferência para outro hospital. Ele aponta que devido às novas internações o hospital teve que aumentar o nível de consumo de oxigênio. “Queremos que a população faça sua parte, para que isso não se torne um problema maior”, enfatiza.

A orientação do diretor é que a população evite ir ao hospital em situações mais simples, buscando as unidades básicas de saúde e evitando se expor ao risco do hospital, onde são tratados os casos mais graves. Na última quinta-feira, 4, o município tinha três de cinco leitos de enfermaria ocupados, conforme dados do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Guaraciaba do Norte é um dos 19 municípios que enfrenta nível de alerta altíssimo contra a pandemia, segundo apontam dados referentes às semanas epidemiológicas 43 e 44, entre os dias 24 de outubro e 6 de novembro.

Em nota, a Prefeitura de Guaraciaba do Norte reiterou que as unidades de saúde devem ser procuradas para atendimentos de menor complexidade, como renovação de receitas ou consultas ambulatoriais simples. A administração ainda enfatiza que monitora os avanços da pandemia do coronavírus, “adotando as medidas cabíveis para evitar uma nova onda de disseminação do vírus”. Sobre o vídeo, a gestão disse que o objetivo foi alertar a população que a pandemia não acabou, “apesar de amenizada com o avanço da vacinação”.

Leia a íntegra da nota divulgada pela Prefeitura

A Prefeitura de Guaraciaba do Norte informa que o vídeo feito pelo diretor do Hospital São José, José Mário, teve por objetivo alertar a população que a pandemia, apesar de amenizada com o avanço da vacinação, ainda não acabou.

Atualmente, a cidade, que possui mais de 40 mil habitantes, está com 4 pacientes internados, mas que, felizmente, encontram-se estáveis, sem riscos.

A Prefeitura de Guaraciaba do Norte reitera que a população busque as unidades básicas de saúde para atendimentos de menor complexidade, como renovação de receitas ou consulta ambulatoriais simples a fim de evitar um fluxo maior de pessoas no Hospital São José.

Guaraciaba do Norte está em consonância com os protocolos emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde; e tem diuturnamente, monitorado avanços da pandemia do coronavírus, adotando as medidas cabíveis para evitar uma nova onda de disseminação do vírus.



