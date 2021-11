Queda de casos e óbitos de Covid-19 no Ceará é efeito da vacinação, aponta Sesa

Avanço da vacinação repercutiu na diminuição dos indicadores da Covid-19 no Ceará. No Estado, 86% da população acima de 12 anos recebeu pelo menos uma dose, e 70% completaram esquema vacinal

O Ceará vive o momento de maior controle com relação aos indicadores da Covid-19 desde o início da pandemia no Estado, há um ano e oito meses. A diminuição é observada a partir do mês de maio e seguiu de maneira sucessiva. A curva de casos e óbitos é inversamente proporcional à curva de pessoas imunizadas contra o patógeno. Conforme análise de dados da Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação (Sevir) da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), redução da gravidade comprova a eficácia da vacina.

Ao longo de dez meses, mais de 6,6 milhões de cearenses receberam a primeira dose e 5,3 milhões estão completamente imunizados (segunda dose ou dose única), conforme mostra o Vacinômetro da Sesa. Considerando a população vacinável (a partir de 12 anos), 86% já recebeu uma dose, enquanto mais de 70% deste grupo receberam duas doses ou dose única.

Conforme a pasta, a velocidade da imunização foi impulsionada quando a campanha foi ampliada para a população geral, em maio, após as fases de grupos prioritários. O que garantiu "um controle maior da pandemia no Estado". Levando em conta a população total do Estado, os números de imunização correspondem a 71,3% (D1) e 57,6% (D2 + DU).

Vacinas X casos e óbitos

No primeiro semestre deste ano houve o pico mais substancial da pandemia. Contudo, no segundo semestre, "mesmo com mais variantes de preocupação circulando no Estado, menos restrições de isolamento social e com a retomada das atividades econômicas e de lazer", os indicadores caíram para níveis mais baixos do que os observados em 2020 entre os meses de julho e novembro.

Segundo balanço, foram 591.481 casos neste ano (até a semana epidemiológica 44) em comparação a 352.522 no total do ano passado. Este ano de 2021 registrou 13.627 óbitos até o fim de outubro, enquanto em todo o ano de 2020 foram registradas 10.961 mortes pela doença no Ceará.

Gráfico de casos e óbitos mostram que, "no momento mais controlado do segundo semestre de 2020, os casos estavam em 4.311 por semana; em 2021, esse número caiu para 554 casos. A mesma diminuição é observada nos óbitos. A semana mais controlada do segundo semestre do ano passado teve 59 mortes. Na deste ano, somente quatro".

Eficácia da vacina

A infectologista Tânia Mara Coelho, secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa, salienta que a eficácia das vacinas em doenças contagiosas está comprovada há décadas. "Com a Covid-19 não seria diferente. Apesar do tempo exíguo para o desenvolvimento dos imunobiológicos, sempre acreditamos que o avanço da vacinação seria um divisor de águas para o enfrentamento da pandemia no Brasil, que é referência mundial nas campanhas de imunização, e para o controle da doença", afirma.

"O SUS [Sistema Único de Saúde] está preparado para avançarmos ainda mais. E, para isso, é fundamental que a população se mantenha vacinada contra a Covid-19. Tome a sua primeira, segunda ou dose de reforço. Somente assim poderemos manter o controle da pandemia e reduzir ainda mais os índices de infecção, internação e óbitos", defende a secretária.

