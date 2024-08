Suspeito de homicídio em Guaiúba é preso com revólver em Fortaleza

Liberalino Oliveira Vasconcelos Filho, 19, foi preso no bairro Cidade dos Funcionários por policiais da Delegacia Metropolitana de Guaiúba com apoio de um cão farejador

Com Liberalino Oliveira Vasconcelos Filho, de 19 anos, policiais civis da Delegacia Metropolitana de Guaiúba encontraram um revólver com a numeração suprimida.

A prisão contou com a participação de um cão farejador. As investigações seguem em andamento para levantar mais elementos de prova contra Liberalino no caso do homicídio.