Quatro pessoas são presas em flagrante enquanto tentavam roubar loja no centro de Guaiúba

Três homens e uma mulher foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira, 10, no município de Guaiúba, a 41,72 km de Fortaleza, enquanto tentavam roubar uma loja no centro da cidade. Com os suspeitos, foram apreendidos dois revólveres, que eram usados na execução do crime.

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) recebeu informações sobre a ocorrência enquanto ela ainda estava acontecendo. As equipes, então, se mobilizaram para fechar o cerco no entorno da loja.