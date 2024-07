Polícia militar prende quarteto suspeito de roubo em Guaiúba, no Ceará

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) capturou, em flagrante, três homens e uma mulher durante um roubo a uma casa, na manhã desta quarta-feira, 10, no município de Guaiúba. Com o quarteto foram apreendidos dois revólveres utilizados na ação criminosa.

A operação aconteceu após equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM) receberem informações de um roubo em andamento, no bairro central do município. Imediatamente as patrulhas se dirigiram ao local a fim de cercar o entorno do estabelecimento comercial.

No perímetro informado, dois homens estavam no interior do imóvel, mantendo os funcionários reféns. Ao perceberem a presença das patrulhas, ambos se renderam. Fora do local, outra dupla tentou empreender fuga, mas foram interceptados e presos pela equipe. Com o quarteto foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e dez munições.