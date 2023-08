Proliferação de capivaras causa prejuízos a produtores rurais na RMF, diz superintendente do Ibama

A proliferação de capivaras em Guaiúba e Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem causado prejuízos para produtores rurais da área, de acordo com Deodato Ramalho, novo superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará.

“Com a ausência de predadores e com a facilidade de procriação [...] a tendência é que isso pode se avolumar de tal forma que inviabilize a atividade agrícola nessas regiões”, explica Deodato. “São animais de muita presença no entorno de lagos, lagoas e açudes. Eles destroem as plantações e impactam a própria pesca”.

Os principais afetados pela situação, conforme o superintendente, são os pequenos produtores rurais de Guaiúba. O município é o maior fornecedor de bananas da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-ce). “A informação que se tem, é que a proliferação das capivaras já está causando um grande prejuízo, além de ter um problema de saúde pública, porque o animal [a capivara] é hospedeiro do carrapato responsável pela febre maculosa”.

Vale ressaltar, que as capivaras não transmitem a febre maculosa para os humanos. A transmissão ocorre, exclusivamente, por meio da picada de carrapatos infectados pela bactéria Rickettsia rickettsii. Ou seja, o contato entre humanos e capivaras não causa danos à saúde.

O que acontece, é que os carrapatos-estrelas — principais responsáveis pela transmissão — costumam se hospedar, principalmente, em capivaras e cavalos. Então, caso uma pessoa entre em contato com algum animal, que tenha o carrapato no corpo, ela pode ser picada.