Violência doméstica: homem é preso no Crato por lesão corporal e ameaça

Duas pessoas foram presas no Ceará pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará (Força-Tarefa Susp) nessa quarta-feria, 31. No Crato, um homem de 29 anos foi preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A outra detenção aconteceu em Aracati, quando um homem de 36 anos foi detido suspeito de roubo.

A ação foi coordenada pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e é resultado da cooperação de interagências, com foco na inteligência de segurança pública. Os presos foram colocados à disposição da Justiça e nçao tiveram as identidades divulgadas.

A ordem judicial para o mandado de prisão em Aracati foi expedido pela 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza. No Crato, a ordem foi expedida pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Crato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta semana, oito mandados de prisão foram cumpridos pela Força-Tarefa Susp. A força-tarefa é composta por Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Em todo o mês de maio, 26 detenções foram realizadas pelos seguintes crimes: homicídio qualificado, roubo, organização criminosa, ameaça violência doméstica, estupro de vulnerável e prisões em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, além de prisão civil.