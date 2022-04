Jovem morre afogado na Praia da Sabiaguaba

Um homem de 23 anos morreu afogado na tarde desse sábado, 9, na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza. Ele chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) chegaram a ser acionadas.

As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A pasta ainda informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local. "Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 34° Distrito Policial (DP) e transferido para o 26° DP, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que cobre a região".



Dicas do Corpo de Bombeiros para quem for tomar banho de mar ou em lagoas

Sempre procure tomar banho próximo aos Guarda-Vidas (GV). Caso não tenha na região de banho, procure informações sobre o local, profundidade, correnteza e nunca deixe crianças desacompanhadas.

As águas das lagoas costumam ser mais tranquilas. Porém, são um risco, principalmente para as crianças, por serem escuras. Além de esconderem sua real profundidade e não terem um fundo plano, os banhos em lagoas envolvem uma série de riscos, como pedras, galhos e outros obstáculos. O banhista pode ficar preso, se machucar no mergulho, além da água doce dispor de uma densidade menor, ou seja, afunda-se com mais facilidade.

Cada uma dessas variáveis, individualmente, já podem causar um incidente e a vítima de afogamento chegar a óbito. Portanto, se você não conhece o local ou o mesmo não está sinalizado, evite adentrar ou mergulhar quando a água passar acima da cintura.

