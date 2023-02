CE: Homem é preso suspeito de assaltar com martelo um idoso de 76 anos

Um homem, suspeito de roubar um idoso de 76 anos com um martelo, foi preso na tarde dessa quarta-feira, 15, no município de Granjeiro, a 433,9 km de Fortaleza. O indivíduo já tinha antecedentes criminais e estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica durante o ocorrido. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

O suspeito foi dentificado como Diego Freitas Queiroz Tenório, de 33 anos, e portava uma arma falsa que, na realidade, era um martelo envolto em um tecido preto. Após o assalto, ele foi imobilizado pela população local, que acionou a Polícia.

A Polícia não confirmou que o suspeito teria sido espancado pela população.

Quando os policiais chegaram ao local, viram os vídeos que comprovaram o crime e o levaram a uma delegacia da região, onde ele foi autuado por roubo. O suspeito já tinha passagens na Polícia pelos crimes de roubo, furto e receptação. Durante o crime ele usava uma tornozeleira eletrônica.

Com Diego, foram recuperados R$ 600 que foram roubados do senhor de 76 anos e a arma falsa foi apreendida.



