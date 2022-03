Chove em 65 municípios nesta segunda-feira; fim de semana também teve registros

Conforme meteorologista, chuvas no Cariri devem atingir a média histórica esperada a partir da segunda semana de março. Há previsão de chuva para os próximos dias em todas as macrorregiões

Choveu em 65 municípios cearenses entre as 7 horas desta segunda-feira, 28, e o mesmo horário desse domingo, 27, de acordo com dados da Fundação Cearenses de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior registro aconteceu em Granjeiro, município localizado na macrorregião do Cariri, com 96 milímetros (mm) de precipitação. Lavras da Mangabeira e Várzea Alegre, também no Cariri, tiveram índices significativos, com 80 mm e 70 mm, respectivamente.

Durante o fim de semana, 34 municípios cearenses registraram chuvas entre as 7 horas de sábado, 26, e o mesmo horário de domingo, 27. O município de Cedro, localizado no Cariri, a 387,3 quilômetros, teve o maior registro de chuva, com 21 milímetros. Em outras regiões do Estado, também houve chuvas durante os dias de Carnaval. Em Tauá, no Sertão Central, historicamente uma das regiões mais secas do Estado, houve precipitação de 17 milímetros. Já em Paracuru, no Litoral do Pecém, o índice foi de 16 milímetros.

Sobre o assunto Fortaleza amanhece com tempo nublado; Funceme registra chuva em 26 municípios

Quase metade dos açudes no Ceará estão com volume inferior a 30%

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Fortaleza, os registros do fim de semana foram significativamente inferiores aos dias anteriores. Entre sábado e domingo, o posto localizado no bairro de Messejana apresentou a marca de 1 milímetro de chuva. Já entre domingo e segunda-feira, o posto do bairro Água Fria registrou 8 milímetros de precipitação. Desde sábado, nenhum dos municípios da Região Metropolitana da Capital registrou índices superiores a 10 milímetros de precipitação.

Previsão do tempo

O meteorologista da Funceme Agustinho Brito, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri, disse que reforçou que desde janeiro o Oceano Atlântico tem apresentado uma condição neutra, sem o aquecimento necessário para o favorecimento de chuvas no Estado. Na região do Cariri, ele afirmou que esta primeira semana deve ficar abaixo da média esperada, mas a partir da segunda deve-se registrar índices dentro ou acima da média.

Em relação a todo o Estado, a Funceme prevê para esta terça-feira, 1º de março, chuva nos Litorais de Fortaleza e do Pecém, no Maciço do Baturité e no Cariri. Na quarta-feira, 2, há alta possibilidade de chuva em todas as macrorregiões do Estado, com céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens. As precipitações devem ter intensidade de fraca a moderada, e ocasionalmente forte.

De um modo geral, segundo a Funceme, as chuvas previstas são em virtude de áreas de instabilidades, bem como de efeitos locais como temperatura, disponibilidade de umidade e relevo e das brisas marítima e terrestre. As nuvens associadas à chuva estão no centro-sul do Ceará e na parte norte do Nordeste brasileiro, especialmente no Maranhão e no centro-norte do Piauí.

Balanço de fevereiro

Neste mês de fevereiro, as chuvas no Ceará acumularam pouco mais da metade do esperado para o período. Segundo a Funceme, o Estado costuma alcançar a média 118,6 milímetros de chuva durante o primeiro mês da quadra chuvosa. Entretanto, o balanço parcial mostra que choveu, em média, 64,3 milímetros – um desvio negativo de 45,8%.

Considerando as oito macrorregiões cearenses, cinco ficaram abaixo do esperado para fevereiro. Em termos absolutos, a área que abrange o Sertão Central e os Inhamuns foi a com menos chuvas. A média observada na região foi de apenas 37,9 mm – o que marca também o maior desvio do Estado, ficando 64% abaixo do normal. O Litoral de Fortaleza, o Litoral do Pecém e o Maciço de Baturité tiveram precipitações em torno da média.

A última vez que as chuvas não atingiram a média esperada para fevereiro foi em 2016. Naquele ano, o acumulado no mês foi de 53,1 mm, um desvio negativo ainda maior que o deste ano. Em todos os anos seguintes, as precipitações superaram o normal para o período. Por outro lado, os anos de 2013 a 2015 tiveram acumulados abaixo do esperado no mês.



Tags