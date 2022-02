Ceará: chuvas em fevereiro têm menor média para o mês desde 2016

Nos últimos cinco anos, as precipitações no mês ficaram em torno ou acima do esperado. Em 2022, macrorregião Sertão Central e Inhamuns foi a área do Ceará com menor média de chuvas em fevereiro

Neste fevereiro, as chuvas no Ceará acumularam pouco mais da metade do esperado para o período. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Estado costuma alcançar uma média 118,6 milímetros de chuva durante o primeiro mês da quadra chuvosa. Entretanto, o observado foi de 62,2 milímetros – um desvio negativo de 47,6%.

Considerando as oito macrorregiões cearenses, cinco ficaram abaixo do esperado para fevereiro. Em termos absolutos, a área que abrange o Sertão Central e os Inhamuns foi a com menos chuvas. A média observada na região foi de apenas 37,9 mm – o que marca também o maior desvio do Estado, ficando 64% abaixo do normal.

Já o Litoral de Fortaleza, o Litoral do Pecém e o Maciço de Baturité tiveram precipitações em torno da média.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última vez que as chuvas não atingiram a média esperada para fevereiro foi em 2016. Naquele ano, o acumulado no mês foi de 53,1 mm, um desvio negativo ainda maior que o deste ano. Em todos os anos seguintes, as precipitações superaram o normal para o período. Por outro lado, os anos de 2013 a 2015 tiveram acumulados abaixo do esperado no mês.



Conforme balanço parcial da Funceme, choveu em 58 municípios entre as 7 horas de domingo e as 7 horas desta segunda-feira, 28. As maiores chuvas foram registradas em Lavras da Mangabeira (com 80 mm no posto Iborepi), Várzea Alegre (com 70 mm no posto Riacho Verde) e Acopiara (com 68 mm no posto Trussu). As informações foram atualizadas às 10h30min desta segunda-feira.

A previsão do tempo para o Ceará indica chance de chuva em todas as macrorregiões de hoje até quarta-feira, 2 de março. As chuvas previstas tendem a ser de intensidade fraca a moderada e a ocorrer em pontos isolados, com exceção da macrorregião do Cariri, onde a chance de precipitações é maior. "Na quarta-feira, são esperadas chuvas mais abrangentes, com destaque para a faixa litorânea e o sul do Estado", acrescenta Agustinho Brito, meteorologista da Funceme.

De um modo geral, as chuvas previstas acontecem em virtude de áreas de instabilidades, bem como de efeitos locais (como temperatura, disponibilidade de umidade e relevo) e das brisas marítima e terrestre.

Tags