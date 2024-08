Dois homens são mortos e PM fica ferido em Granja

Caso aconteceu na madrugada deste domingo, 18. Com eles, foram apreendidos quatro explosivos, armas e munições

Dois homens foram mortos durante um confronto com policiais do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na madrugada deste domingo, 18.

A ação aconteceu no município de Granja, a 328 quilômetros de Fortaleza. Outros dois homens envolvidos na ocorrência fugiram, mas foram capturados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os suspeitos são alvos de crimes de homícidio e tentativa de homícidio, além de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Entre eles, um homem foi identificado por Samuel de Menezes, condenado no estado do Piauí por porte ilegal de arma e drogas.