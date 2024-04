Após chuvas, Governo do Ceará avalia rever estratégia de combate à seca

Crédito: Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte

Mesmo com o prognóstico de seca no Ceará, o Governo do Estado avalia se reunir para rever a estratégia de combate à seca, já que a incidência de chuvas no Estado desde o início do ano é positiva.

As afirmações de Robério Monteiro ocorreram em Iguatu (Centro Sul do Estado), onde o governador e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinam ordem de serviço para projetos de segurança hídrica.

O secretário destaca que somente na obra do Ramal do Salgado da transposição do São Francisco são mais de 1 mil pessoas encarregadas do trabalho nos canteiros de obras.

"O presidente Lula quer dar a ordem de serviço e quer inaugurar. A obra está andando bem, avançando. A obra vai atender 54 cidades, quase 5 milhões de pessoas, pois estamos falando também da Região Metropolitana de Fortaleza, pois essa água irá até o Castanhão", pontua.

Ele ainda revela que a duplicação do Eixão das Águas deve ser outro projeto iniciado em breve. (Com informações do repórter Armando de Oliveira Lima)

Lula inaugura estação de abastecimento de água em Pernambuco