Ceará inicia segunda fase de vacinação contra a febre aftosa

O Ceará entra na segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa, anunciada pelo governador Elmano de Freitas. A meta é alcançar pelo menos 90% do rebanho do Estado vacinado. A campanha é de responsabilidade da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada a Secretaria do Desenvolvimento Agrário.

A data final para a aquisição do imunizante é no dia 30 de novembro próximo e o dia 15 de dezembro deste ano é a data final para declarar que a vacina foi aplicada e atualizar o cadastro com a agência. Anúncio foi feito em live nessa segunda-feira, 30.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira etapa foi realizada entre os dias 2 de maio e 17 de junho e atingiu a meta de 91,81% dos bovinos e bubalinos vacinados no Estado. O resultado ultrapassa o ano de 2022, que registrou 91,31%. No Ceará, o total de animais nos rebanhos chega a cerca de 2,7 milhões de animais.