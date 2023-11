Mortes de mulheres no Ceará passarão a ser analisadas inicialmente como feminicídios

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) contra mulheres no Ceará passarão a ser investigados pelas unidades da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), inicialmente, como feminicídios. O novo protocolo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi divulgado na manhã desta terça-feira, 31. Até então, a pasta tratava os CVLIs com vítimas do sexo feminino primeiramente como homicídio e, com o desenrolar das investigações, poderiam ser alterados para feminicídio.

O novo protocolo anunciado é um dos destaques da 2ª edição do Workshop da Pefoce. Segundo a diretora de Planejamento e Gestão Interna da pasta, Manuela Cândido, a normativa foi elaborada ao longo de 2023 e tem o objetivo de padronizar os atendimentos em casos de mortes violentas de mulheres, com uma perspectiva de gênero.

"Ele [novo protocolo] abrange desde o levantamento inicial no local do crime até os exames realizados no necrotério da vítima, bem como todas as coletas feitas durante a investigação. O objetivo é estabelecer a autoria e a materialidade do crime, incluindo exames de DNA e pesquisa de esperma. A partir de agora, esses exames serão priorizados dentro do contexto dos laudos da Pefoce”, comenta.