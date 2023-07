Mandado de prisão contra suspeito de estupro de vulnerável é cumprido em Granja

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Um mandado de prisão temporária contra um homem, de 60 anos, foi cumprido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesta terça-feira, 11, no município de Granja. A vítima está sendo investigada pelo crime de estupro de vulnerável.

Os trabalhos investigativos foram tocados pela Delegacia Municipal da cidade — que, após o colhimento de informações, solicitou a prisão do suspeito ao Poder Judiciário. O mandado foi expedido pelo 5º Núcleo de Custódia e de Inquéritos da Comarca de Sobral.

Depois de ser encaminhado até a unidade prisional, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

