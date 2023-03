Pastor é preso por LGBTfobia contra mulheres em Granja

Caso aconteceu na última terça-feira, 28 de fevereiro, em uma pousada no litoral norte do Ceará

Um líder religioso foi preso em flagrante na última terça-feira, 28 de fevereiro, por incitar LGBTfobia ao proferir ofensas contra duas mulheres lésbicas funcionárias de uma pousada em que estava hospedado no município de Granja, no litoral norte, a 332,3 km de Fortaleza.



O homem, de 42 anos, teria feito ofensas às funcionárias, associando sua orientação sexual a doença, após as duas se recusarem a informar-lhe seus telefones. Ele foi expulso da pousada pela proprietária, que então acionou a Polícia Civil.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem tinha planos de abrir um templo religioso no município de Granja.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Camocim e autuado em flagrante por crime de discriminação, que tem pena prevista em até três anos de reclusão. O caso segue em investigação pela Delegacia Municipal de Granja.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Granja: (88) 3624-1322

